Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0) поделился мыслями о своём будущем.

«Одна важная вещь, которую я хотел сказать: мне нужно остановить мяч и подумать, мне есть о чём поразмышлять в это время. Эти игроки очень много дали мне, всему тренерскому штабу. Мне нужно серьёзно подумать о том, что я собираюсь делать дальше.

Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают всё ещё сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту (Федерации футбола Аргентины. — Прим. «Чемпионата») и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией и тренер, который в порядке», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Не маловажную деталь добавил присутствовавший на поле журналист TyC Sports Хоакин Бруно, который рассказал, что Лионель Скалони попросил свой тренерский штаб вернуться на поле после окончания матча, чтобы сделать «последнее фото» вместе, добавив при этом, что тренеры редко совершают подобные действия, разве что в трансцендентные моменты, например, после завоевания титула.