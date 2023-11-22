Аргентинский фанат — о беспорядках на матче с Бразилией: полиция пришла, чтобы избить нас

Мартин Муньос, один из самых известных фанатов аргентинской сборной, рассказал подробности стычки с полицией перед матчем 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 со сборной Бразилии(1:0) на «Маракане».

«Всё началось тогда, когда бразильцы пришли на нашу трибуну и попытались отобрать флаг Аргентины, чтобы повесить свой. Началась стычка, потому что бразильцы начали ещё бросаться оскорблениями. Организация матча была ужасной. Нас всех поместили на одну трибуну, из-за чего все оказались в одном месте – и бразильцы, и аргентинцы. Как будто это матч Премьер-лиги, на которых ничего не происходит. Естественно, это привело к катастрофе. Мы с моими друзьями направились к месту стычки, чтобы разнять дерущихся, но вместо этого сами оказались вовлечены в драку. Следом пришла полиция и, даже не посмотрев на бразильцев, принялась бить нас дубинками. По голове, рукам, животу, спине – любому месту, в которое они только могли попасть. Они пинали нас ногами, били. Дети плакали, кто-то пытался убежать в более безопасное место. Но, самое ужасное, что полиция пришла туда не для того, чтобы остановить драку, а для того, чтобы избить нас. Они били даже тех, кто пытался убежать. Двух моих друзей забрали в полицию, и я до сих пор с ними не связывался. Ужасно», – сказал Муньос в беседе с корреспондетом «Чемпионата» Полиной Куимовой.