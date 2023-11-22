Погребняк: Дзагоев оставил яркий след в нашем футболе, у него была прекрасная карьера

Бывший форвард сборной России, «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на решение экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева завершить карьеру.

«У Алана была прекрасная карьера. Сразу вспоминаю его голы на «Олд Траффорд» в ворота «Манчестер Юнайтед», на чемпионате Европы-2012. Много ярких моментов было. Считаю, Дзагоев заиграл бы в Европе. То поколение было отличным, мы пробовали свои силы в ведущих лигах. Но, в целом, Алану грех жаловаться, поскольку он оставил яркий след в нашем футболе», — приводит слова Погребняка «Российская газета».

Напомним, последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.