Удаление Зане в матче за сборную Германии — первое в карьере для игрока

Удаление полузащитника сборной Германии Лероя Зане в товарищеском матче с национальной командой Австрии стало первым для футболиста за время профессиональной карьеры.

27-летний Лерой провёл суммарно 402 матча, включая 59 игр за сборную. 151 матч полузащитник отыграл за «Баварию», 135 — за «Манчестер Сити» и ещё 57 за «Шальке». В нынешнем сезоне Зане провёл 11 матчей в рамках Бундеслиги, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. За мюнхенцев Лерой выступает с 2020 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 75 млн. «Бавария» после 11 туров внутреннего первенства занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на два очка.