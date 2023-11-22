Защитник сборной России Волков рассказал о качествах Валерия Карпина

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков высказался о качествах главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Чем Валерий Карпин удивляет в работе? Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится. Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо — хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде. Интересные тренировки, режим и питание на высшем уровне, очень нравится.

Он с юмором, может пошутить. Надо мной тоже шутит, на всеми игроками вообще», — приводит слова Волкова «ТАСС».

21-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Катара(1:1). Всего в активе Волкова три матча в составе национальной команды.