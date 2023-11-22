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В Азербайджане объявили о намерении сменить главного тренера сборной

В Азербайджане объявили о намерении сменить главного тренера сборной
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Федерация футбола Азербайджана на своём официальном сайте объявила о намерении сменить главного тренера сборной. Сейчас национальную команду Азербайджана возглавляет Джанни Де Бьязи.

«Сегодня в административном здании АФФА состоялось внеочередное заседание исполкома. По итогам обсуждений были приняты следующие решения:

1. Истекающий контракт с главным тренером сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи не будет продлён.
2. Создать специальную рабочую группу для определения кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана», — информирует пресс-служба Федерации футбола страны.

Напомним, Джанни Де Бьязи возглавил сборную Азербайджана летом 2020 года. В отборе на Евро-2024 сборная Азербайджана набрала семь очков за восемь матчей и заняла четвёртое место в своей группе.

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