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В Азербайджане объявили о намерении сменить главного тренера сборной

Федерация футбола Азербайджана на своём официальном сайте объявила о намерении сменить главного тренера сборной. Сейчас национальную команду Азербайджана возглавляет Джанни Де Бьязи.

«Сегодня в административном здании АФФА состоялось внеочередное заседание исполкома. По итогам обсуждений были приняты следующие решения:

1. Истекающий контракт с главным тренером сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи не будет продлён.

2. Создать специальную рабочую группу для определения кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана», — информирует пресс-служба Федерации футбола страны.

Напомним, Джанни Де Бьязи возглавил сборную Азербайджана летом 2020 года. В отборе на Евро-2024 сборная Азербайджана набрала семь очков за восемь матчей и заняла четвёртое место в своей группе.