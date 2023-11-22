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Европейские скауты следили за Сперцяном, Тикнизяном и Севикяном на игре Хорватия — Армения

Европейские скауты следили за Сперцяном, Тикнизяном и Севикяном на игре Хорватия — Армения
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На матче отборе Евро-2024 Хорватия — Армения присутствовали скауты европейских клубов, которые следили за игрой Эдуарда Сперцяна, Наира Тикнизяна и Эдгара Севикяна, информирует армянский журналист Храч Хачатрян в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, за Сперцяном следили скауты «Ювентуса», а за Тикнизяном и Севикяном — скауты клубов Бундеслиги и Ла Лиги.

Напомним, накануне, 21 ноября, завершилась встреча заключительного тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Хорватии и Армении. Матч прошёл на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Хорваты одержали победу со счётом 1:0.

Хорватия вышла в финальный этап чемпионата Европы — 2024. Подопечные Златко Далича заняли вторую строчку в турнирной таблице группы D, набрав 16 очков в восьми проведённых матчах. Сборная Армении выбыла из турнира, заняв четвёртое место в группе.

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