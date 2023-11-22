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Генсек Ассоциации футбола Кубы Перес: с удовольствием вернёмся в Россию

Генсек Ассоциации футбола Кубы Перес: с удовольствием вернёмся в Россию
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Генеральный секретарь федерации футбола Кубы Мигель Перес прокомментировал возможность ответного матча с национальной командой России.

«Ответный матч с вашей сборной? Конечно. Мы с удовольствием вернёмся в Россию. Кто знает, что будет. Всё возможно», — приводит слова Переса издание «РБ Спорт».

Напомним, 20 ноября сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0. Встреча прошла в Волгограде на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.

С февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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