Генсек Ассоциации футбола Кубы Перес: с удовольствием вернёмся в Россию

Генеральный секретарь федерации футбола Кубы Мигель Перес прокомментировал возможность ответного матча с национальной командой России.

«Ответный матч с вашей сборной? Конечно. Мы с удовольствием вернёмся в Россию. Кто знает, что будет. Всё возможно», — приводит слова Переса издание «РБ Спорт».

Напомним, 20 ноября сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0. Встреча прошла в Волгограде на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.

С февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.