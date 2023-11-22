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«Алания» объявила об отставке главного тренера Олега Василенко

«Алания» объявила об отставке главного тренера Олега Василенко
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«Алания» на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера Олега Василенко. Наставник и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Алания» искренне благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба владикавказцев.

В последних восьми турах владикавказцы одержали всего одну победу. В прошлом туре подопечные Василенко крупно уступили «Химкам» – 1:4. В данный момент «Алания» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 19 туров.

Напомним, Василенко возглавил команду из Владикавказа в марте этого года. Его трудовое соглашение с «Аланией» рассчитано до лета 2024 года.

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