«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев – о чемпионстве «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о чемпионском титуле «Спартака», которое московский клуб завоевал в сезоне-2016/2017.

«Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет. Мне нравится, что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват», — сказал Дзагоев в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, вчера, 21 ноября, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Всего на клубном уровне россиянин провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.

В сезоне-2016/2017 «Спартак» выиграл Российскую Премьер-Лигу, опередив в итоговой таблице ЦСКА на семь очков. Лучшим бомбардиром чемпионата России в том сезоне стал Фёдор Смолов, выступавший за «Краснодар», лучшим ассистентом — игрок «Ростова» Тимофей Калачёв.