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Дзагоев рассказал, кто из нынешних российских футболистов близок к уровню Аршавина

Дзагоев рассказал, кто из нынешних российских футболистов близок к уровню Аршавина
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Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев высказался о самых сильных российских игроках.

«Кто самый сильный российский футболист из тех, с кем я играл? Аршавин, однозначно, на сто процентов.

Есть ли кто-то из молодых, кто не далёк от Аршавина? Я думаю, Головин. И я думаю, что он ещё не всё выдал то, на что способен. 26 лет — хороший возраст для того, чтобы ещё спрогрессировать», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.

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