«Я сам офигел, как попал». Дзагоев — о своём голе «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Бывший футболист ПФК ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил о матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в сезоне-2009/2010. Полузащитник стал автором первого гола в матче.

«Вспомнить матч на «Олд Траффорд» по секундам? Я помню, у Алдоши (Евгения Алдонина. – Прим. «Чемпионата») мяч в центре. Я начал под него открываться в недодачу. Понимаю, что он мне пас не даёт, сразу разворачиваюсь, бегу. Он дал пас на Нецида. За мной вышел защитник, когда я шёл в недодачу. А когда я уже развернулся, Нецид скидывает. Я ещё смотрю: у меня зона для выхода один на один. Я принимаю, вроде хорошо первое касание сделал. Момент был такой, что если я сделаю ещё одно касание под правую ногу, то игрок Нецида может уже по диагонали в мою сторону бежать. То есть я мог бы не успеть пробить правой. И у меня в голове сразу вот эта картина.

Я делаю это резко, останавливаю под правую и сразу же внутренней стороной себе делаю касание под левую ногу, и там уже бью как есть. Ну, конечно, подработал я себе внутренней стороной очень далеко, и там уже других вариантов не было. Уже просто левой ногой бил. Смотрю, вижу вратаря ван дер Сара, ну и думаю, что буду бить

прям в него. Получилось прямо мимо ушей. Если честно, я сам офигел, как попал», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.