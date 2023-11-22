«Нужно было уходить в «Челси». Дзагоев рассказал, как исправил бы свою карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, как исправил бы свою карьеру.

«Как бы я исправил свою карьеру? Ну, наверное, в тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Он был, мне нужно было только сказать «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я тогда не был готов к этому.

Я не боялся играть, а боялся бытовухи. Советовался с отцом, с матерью. Говорили, что успею ещё. А потом, когда я уже был готов, после 2012 года, реальных предложений не было — что странно, как по мне. Если сейчас вернуть время назад, то я бы ушёл в «Челси», конечно. 100 процентов», — сказал Дзагоев в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, вчера, 21 ноября, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.