Экс-форвард «Ливерпуля» Суарес — о Нуньесе: Дарвин — один из лучших нападающих в мире

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Барселоны» Луис Суарес назвал уругвайского футболиста Дарвина Нуньеса одним из лучших нападающих в мире.

«Передо мной играет одна из лучших «девяток» в мире. Мы должны поддерживать его и наслаждаться его игрой. В матче с Боливией я исполнял другую роль, но я просто счастлив быть здесь и помогать команде», — приводит слова Суареса издание Daily Mail.

Дарвин Нуньес стал игроком «Ливерпуля» летом 2022 года. Уругваец перебрался в мерсисайдский клуб из «Бенфики». В нынешнем сезоне нападающий провёл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи. В матче между сборными Уругвая и Боливии (3:0) 23-летний Нуньес оформил дубль.