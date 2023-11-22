Тетрадзе: советовал бы молодым россиянам не спешить в Европу. По блату там не дадут играть

Бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России Омари Тетрадзе высказался о совете Валерия Карпина молодым игрокам уезжать по возможности в Европу.

«Каждый футболист хочет играть в Европе за лучшие клубы. Но для того, чтобы уехать, сперва в России нужно себя хорошо проявить. Я не считаю РПЛ слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело — отношение самих футболистов. Если молодой ещё по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу, это несерьёзно. Сначала нужно заиграть в российском чемпионате. Для подготовки к выступлениям в той же Италии российский чемпионат – идеальный вариант. Я бы советовал ребятам 17-18-19 лет, мечтающим о Европе, не спешить. Лучше сперва здесь заиграть, проявить себя, стать лидером. После этого ему намного легче будет в Европе. А если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет — только деградация. Если ехать, то уже готовым футболистом. Там тебя никто готовить не будет. И по блату, если по-простому, никто не даст играть. Нужно завоёвывать место», — сказал Тетрадзе корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.