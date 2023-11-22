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Тренер «Локомотива» Хапов: Лантратов может вырасти в очень сильного голкипера

Тренер «Локомотива» Хапов: Лантратов может вырасти в очень сильного голкипера
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов считает, что футболист железнодорожников Илья Лантратов может вырасти в очень классного голкипера.

«Сейчас у него самый сочный вратарский возраст. Илья хорошо работает, я верю, что он может вырасти в очень классного голкипера. Сейчас он очень прилично выглядит. Можно ли сказать, что это один из лучших голкиперов РПЛ? Не только он. Все, кто играет в «Локомотиве», лучшие», — приводит слова Хапова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28‑летний Лантратов провёл 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 20 голов. Четыре раза голкипер уходил с поля без пропущенных мячей. Железнодорожники после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимают седьмое место в турнирной таблице.

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