Тренер «Локомотива» Хапов: Лантратов может вырасти в очень сильного голкипера

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов считает, что футболист железнодорожников Илья Лантратов может вырасти в очень классного голкипера.

«Сейчас у него самый сочный вратарский возраст. Илья хорошо работает, я верю, что он может вырасти в очень классного голкипера. Сейчас он очень прилично выглядит. Можно ли сказать, что это один из лучших голкиперов РПЛ? Не только он. Все, кто играет в «Локомотиве», лучшие», — приводит слова Хапова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28‑летний Лантратов провёл 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 20 голов. Четыре раза голкипер уходил с поля без пропущенных мячей. Железнодорожники после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимают седьмое место в турнирной таблице.