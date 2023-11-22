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Тетрадзе — об Оздоеве: лучше быть первым в деревне, чем последним в городе

Тетрадзе — об Оздоеве: лучше быть первым в деревне, чем последним в городе
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Бывший защитник «Динамо» и ПАОКа Омари Тетрадзе высказался о прогрессе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в Греции. По мнению Тетрадзе, Оздоев сделал правильный выбор, перейдя в греческий ПАОК.

«Оздоева я хорошо помню по «Зениту». Он хорошо проявил себя в России, был основным в своей команде. Поэтому, несмотря на свои годы, он стал лидером и в ПАОКе. Парень он ответственный, трудолюбивый — и вот результат. Я рад за него. Он ошибся бы, если бы поехал туда и не играл бы. Но он лидер своей команды. Знаете, как говорят: лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Ему надо играть, и он сделал правильный выбор», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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