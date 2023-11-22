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Агуэро отреагировал на избиение аргентинских фанатов полицией в Бразилии

Агуэро отреагировал на избиение аргентинских фанатов полицией в Бразилии
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отреагировал на избиение аргентинских болельщиков полицией в Бразилии.

«Снова насилие против аргентинцев в Бразилии. Это должно быть прекращено! Это не должно повториться. И ребята вчера очень хорошо себя показали — защищали цвета на поле и за его пределами», — написал Агуэро в своих соцсетях.

Напомним, начало игры между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Вскоре после этого бразильские полицейские стали применять против болельщиков силу. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, а в итоге матч начался около 4:00.

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