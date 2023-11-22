Шалимов: Кузяев может быть недоволен игрой с Кубой. Сафонов, возможно, замёрз

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Крупный счёт — восемь голов. Когда ты забиваешь восемь, значит, и создаёшь более 20 голевых моментов. Это много, и это хорошо. Плюс показатель настроя — не было ни одной травмы. Никто не говорил про поле, хотя оно было не лучшего качества, никто не говорил о настрое.

Кто может быть недоволен? На мой взгляд, Кузяев — у Далера были моменты, один из них — практически повторение момента Облякова. Пиняев не забил пенальти. И Сафонов, возможно, замёрз», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.