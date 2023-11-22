Голкипер Кубы: было неожиданно, когда российский игрок протянул майку. Я даже не просил

Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо поделился впечатлениями от приезда в Россию на товарищеский матч с национальной командой (0:8).

«Прежде всего удивило уважительное отношение, с которым мы столкнулись здесь, в России. Все просили сделать фото, мы были в центре внимания – никогда не сталкивался с подобным. Это больше всего меня удивило здесь. Мы всегда относимся с уважением к любому сопернику и почувствовали такое же отношение к себе. Было очень неожиданно, когда после матча ваш футболист подошёл ко мне и протянул свою футболку. Я даже не просил. Очень удивился.

Также, конечно, холод удивил. Возможно, это тоже отразилось на нашей игре. Этот климат точно не для нас. У нас было слишком мало времени на адаптацию», — приводит слова голкипера Metaratings.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.