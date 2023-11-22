Хавбек «Краснодара» Кривцов рассказал о первом опыте общения с Карпиным в сборной России

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов рассказал о первом опыте общения с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Конечно, дебют особенный для меня, первый раз получилось доехать в сборную. Классные ощущения, прекрасное настроение. Работа с Валерием Георгиевичем является новым опытом, новый тренер, новые требования, это прекрасный тренер. Что-то новое для себя, конечно, открыл. Ничем особым в общении не удивил, достаточно хороший тренер. Общение с легионерами? Хорошо со всеми футболистами общались, для себя много нового узнал, но об этом не скажу», — приводит слова Кривцова ТАСС.

21-летний Кривцов дебютировал за сборную России в матче с Кубой. Никита забил гол в этой встрече.