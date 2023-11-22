Омари Тетрадзе: в возрасте Сазонова плохо сидеть на скамейке — всё время играть надо

Бывший защитник московского «Динамо» и римской «Ромы» Омари Тетрадзе оценил перспективы Сабы Сазонова в «Торино». Напомним, в нынешнем сезоне Серии A игрок провёл три матча, а в трёх последних турах не выходил на поле.

«Насколько я знаю, Саба — парень амбициозный, ставит перед собой большие задачи. Но одно дело — попасть в эту команду, другое — завоевать место в стартовом составе, играть и стать лидером. Всё от него самого зависит, как он будет настраиваться и готовить себя в чемпионате Италии. Он парень молодой, и для его развития сидеть на скамейке плохо. В таком возрасте надо всё время играть и развиваться, прогрессировать», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.