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Омари Тетрадзе: в возрасте Сазонова плохо сидеть на скамейке — всё время играть надо

Омари Тетрадзе: в возрасте Сазонова плохо сидеть на скамейке — всё время играть надо
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Бывший защитник московского «Динамо» и римской «Ромы» Омари Тетрадзе оценил перспективы Сабы Сазонова в «Торино». Напомним, в нынешнем сезоне Серии A игрок провёл три матча, а в трёх последних турах не выходил на поле.

«Насколько я знаю, Саба — парень амбициозный, ставит перед собой большие задачи. Но одно дело — попасть в эту команду, другое — завоевать место в стартовом составе, играть и стать лидером. Всё от него самого зависит, как он будет настраиваться и готовить себя в чемпионате Италии. Он парень молодой, и для его развития сидеть на скамейке плохо. В таком возрасте надо всё время играть и развиваться, прогрессировать», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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