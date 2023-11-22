Экс-жена Сапеты: мы в ресторанах ели, я не готовила

Бывшая жена Александра Сапеты Яна Сапета рассказала об особенностях его питания.

«Когда начала встречаться со своим будущим бывшим мужем, профессиональным футболистом Александром Сапетой, мы, как правило, в ресторанах ели, потому что могли себе позволить. Я не готовила.

Рацион был достаточно простым. Это обычно макароны твёрдых сортов с томатной пастой, салат из огурцов и помидоров, много зелени, листьев салата и авокадо. Яйца только на завтрак.

Конечно, у футболистов есть вредные привычки, но в целом питаются правильно. Они так привыкли, ведь с 11 лет живут в спортивных учреждениях. Соответственно, за шесть лет жизни с ним я свой рацион тоже полностью поменяла», — сказала Сапета в выпуске YouTube-канала «Чемпионат. Lifestyle».