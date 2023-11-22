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«Ростов» сыграет с «Пари НН» в специальной форме, посвящённой Дню матери

«Ростов» проведёт матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» в специальной форме, посвящённой Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Ростова».

«Матч с «Пари НН» состоится 26 ноября – в День матери.

По этому поводу подготовили форму для наших игроков – у каждого над эмблемой будет написано имя его любимой мамы.

Уверены, что эту добрую акцию оценят наши футболисты и их самые главные люди на свете», — написано в заявлении клуба.

Матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» пройдёт в воскресенье, 26 ноября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Ростов» (17) находится на 11-й строчке.