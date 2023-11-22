«Барнсли» исключён из розыгрыша Кубка Англии из-за неправомерного участия футболиста

Футбольная ассоциация Англии приняла решение исключить «Барнсли» из розыгрыша Кубка Англии, так как в матче-переигровке первого раунда с «Хоршемом» участвовал игрок, который не имел на это права. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«Сегодня Футбольная ассоциация Англии уведомила нас о том, что мы больше не сможем участвовать в Кубке Англии в этом сезоне.

До нашего сведения была доведена административная ошибка, касающаяся права на участие игрока, который принимал участие в матче с «Хоршемом» в прошлый вторник. Клуб полностью сотрудничал с расследованием и принял решение Футбольной ассоциации Англии. Мы поддерживали контакт с ФК «Хоршем» и хотели бы поблагодарить клуб и председателя правления за их понимание и сотрудничество на протяжении всего этого процесса.

Мы хотели бы извиниться перед нашими болельщиками, игроками и персоналом за эту прискорбную ошибку. Эта ошибка, хотя и непреднамеренная, намного ниже высоких стандартов, которые мы устанавливаем в этом клубе, и это просто не то, чего вы заслуживаете. Мы уже провели полное внутреннее расследование и впоследствии приняли меры предосторожности, чтобы гарантировать, что подобное больше никогда не повторится», — написано в заявлении «Барнсли».

Теперь «Хоршем» встретится с «Саттон Юнайтед» в матче второго раунда в субботу, 2 декабря.