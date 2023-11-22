Определились пары 1/4 финала чемпионата мира U17
Стали известны пары 1/4 финала чемпионата мира U17, который проходит в Индонезии.
В 1/4 финала встретятся (время — московское):
Испания — Германия (24 ноября, 11:30);
Бразилия — Аргентина (24 ноября, 15:00);
Франция — Узбекистан (25 ноября, 11:30);
Мали — Марокко (25 ноября, 15:00).
Ранее в 1/8 финала турнира Бразилия обыграла Эквадор (3:1), Испания победила Японию (2:1), Германия оказалась сильнее США (3:2), Мали разгромила Мексику (5:0), а Аргентина — Венесуэлу (5:0). Марокко прошло Иран после победы в серии пенальти (1:1, 4:1 по пенальти), Франция в серии пенальти обыграла Сенегал (0:0, 5:3 по пенальти), а Англия сенсационно уступила Узбекистану (1:2).
Финал чемпиона мира — 2023 состоится 2 декабря. Начало игры — в 15:00 мск.
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