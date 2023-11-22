Червиченко: пять забили Кубе и остановитесь! Что вы из людей петрушек делаете

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о товарищеском матче Россия — Куба (8:0).

«Я бы ничего не ставил нашей сборной и не подводил итоги года, потому что матчи были совершенно неофициальные. Просматривалось просто огромное количество игроков. Последний матч с издевательским счётом над Кубой у меня вызывает больше отрицательные эмоции. Есть всякие страны, которые можно так гонять. Но заклятых наших друзей, которые всегда были с нами, в отличие от многих других, загонять им по восемь мячей… На мой взгляд, должны быть какие-то нормы приличия — пять забили и остановитесь! Что вы из людей петрушек делаете.

Я считаю, что такие игры не нужны. Лучше бы вместо них проводили бы в удобное время матчи Кубка или чемпионата. Ну провели этот матч, всё затормозилось, а через неделю уже будем по снегу бегать и по льду кататься. Кому это нужно? Хорошо, у вас уезжают лидеры в сборные. Проводите тогда матчи Кубка. В основном все играют вторым составом. С другой стороны, может, эти матчи нужны РФС, чтобы тешить своё самолюбие. Представляете, на какой ноте закончился год — победили соперника 8:0. Главное, что победили и народ визжит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.