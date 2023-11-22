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Экс-дизайнер «Локомотива»: Сёмин банил тёмную форму, считал белую фартовой

Экс-дизайнер «Локомотива»: Сёмин банил тёмную форму, считал белую фартовой
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Бывший дизайнер «Локомотива» Денис Бадаев рассказал, как в московском клубе выбирали игровую форму для матчей.

«У «Локомотива» по классике домашний комплект формы всегда был зелёным, а выездной – белым. И даже в еврокубках в основном играли в двух комплектах. Третьи всегда должны были отличаться. Это вызывало резонанс. Многим болельщикам заходили нестандартные цвета. И, главное, эти футболки быстро раскупали в клубном магазине.

Но тёмную форму банил Сёмин, так как он считал белую фартовой. У одного из моих коллег был такой разговор с Юрием Павловичем:

– Палыч, давайте в серой сыграем. День железнодорожника, все руководители будут.

– Играем в белой. Форма фартовая, ребята в ней хотят!

– Ну ладно, один раз-то, игра проходная, они на последнем месте.

– Какааая проходнааая? От них ЦСКА еле отскочили, в белой играем!

Но был момент в 2018 году. В концовке сезона не получалось победить в белой форме. И на финальный чемпионский матч с «Зенитом» Палыч всё-таки решил сыграть в серой, в которой провели очень мало матчей. «Локомотив» в той встрече победил – 1:0. И стал чемпионом России», – приводит слова Бадаева Sports.ru.

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