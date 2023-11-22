Игрок 2DROTS Эдамс рассказал, кто больше всех впечатлил в «Динамо»

Футболист медийной команды 2DROTS Эдамс Валтер рассказал, кто больше всех впечатлил в товарищеском матче с «Динамо» (1:2).

«Кто больше всех впечатлил из состава «Динамо»? Бителло. Очень понравился этот игрок. Фомин и Лесовой круто сыграли. Лес (Лесовой. — Прим. «Чемпионата») – вообще мой товарищ. Мы с ним общаемся и вне футбола. Все те, кто играет в РПЛ, на высочайшем уровне», — приводит слова Валтера «Спорт день за днём».

Напомним, 18 ноября прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Ранее в 2023 году 2DROTS обыграл ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.