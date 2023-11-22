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Юрий Ковтун подвёл итоги выступления сборной России в этом году

Юрий Ковтун подвёл итоги выступления сборной России в этом году
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Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун подвёл итоги выступления команды в этом году.

«Итоги года для сборной России? Прежде всего нужно уделить внимание тому, что у сборной России были контрольные матчи. В такой ситуации, когда непросто найти соперника. Нашли спарринг-партнёров, может быть, где-то не на уровне нашей сборной. Но всё равно из этих матчей тренерский штаб взял хорошую информацию, посмотрел достаточно большое количество игроков. Наверное, есть понимание, кто проявил себя, кто ещё будет себя проявлять. Результаты в этих матчах тоже были важны. В любой игре хочется добиться положительного результата — сборная России в этих матчах его добивалась. Не было такого, что кто-то играл не в полную силу.

Можно ли было найти лучших соперников? Здесь мы можем только рассуждать и догадываться. Сейчас зависит всё от руководства РФС, возможности договариваться с федерациями. Что получилось на сегодняшний день, то и получилось», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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