Игорь Шалимов: газон в Волгограде был не лучшего качества

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о газоне стадиона «Волгоград Арена», на котором прошёл товарищеский матч Россия — Куба (8:0).

«Матчем был дан ответ на вопрос, кому нужны игры национальной команды. Зрителям нужны — стадион был полный, 40 тысяч людей пришли посмотреть на футболистов. Отличный праздник получился.

Газон был не лучшего качества, но после игры не услышал ни одного слова про газон — о качестве газона после предыдущих матчей не раз говорилось игроками. Это было одним из факторов неудачного матча.

А сейчас и поле не помешало. Не согласен с тезисом о том, что результат не важен, игра не важна в таких матчах. На мой взгляд, и игра, и результат как раз очень важны. Потому что после матчей, когда игра плохая, в течение пары дней возникает ком негатива, который ни к чему хорошему не приводит — ты начинаешь в целом жить на этом негативе. Сейчас бы сыграли неудачно, ушли с этим в зиму — и вспоминали бы про неудачные игры с Кенией и Кубой. Вот до чего мы докатились — ни Кению, ни Кубу обыграть не можем, и зачем нужна такая сборная… А сейчас фон позитивный, о поле никто не вспоминает, сыграли хорошо, сборная нужна. Когда нет таблицы, стимулом становится позитив в целом: позитив от игры команды и от результата, энергия от зрителей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».