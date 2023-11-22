Капитан 2DROTS Эдамс оценил перспективы команды в профессиональном футболе

Футболист и капитан медийной команды 2DROTS Эдамс Валтер оценил перспективы клуба в профессиональном футболе.

«У нас точно есть футболисты, которые могли выступать в топ-8 команд Первой лиги. Если и в нашу команду человек семь ещё добавить, то и мы сможем там играть. Держались бы во второй части турнирной таблицы скорее всего, но всё равно достойно», — приводит слова Валтера «Спорт день за днём».

На данный момент после 19 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге лидером является «Динамо» из Махачкалы, у которого 37 очков. На втором и третьем месте находятся «Тюмень» и «Химки с 35 очками, а замыкает четвёрку «Акрон» с 34 очками.

В зоне вылета находятся «Кубань» (17), «Черноморец» и «Волгарь», которые в своём активе имеют 18 очков.