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Шарль Каборе: матч между Буркина-Фасо и Россией — хорошая идея, прилечу на эту игру

Шарль Каборе: матч между Буркина-Фасо и Россией — хорошая идея, прилечу на эту игру
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Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара» и московского «Динамо» Шарль Каборе заявил, что товарищеский матч между Буркина-Фасо и Россией – это хорошая идея.

«Матч со сборной России точно возможен, это хорошая идея. Наши страны в хороших отношениях, думаю, это не станет проблемой. Всегда здорово играть с сильными сборными. Если матч состоится в России, то я с удовольствием прилечу», — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

Напомним, ранее Федерация футбола Буркина-Фасо заявила о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча в 2024 году.

Каборе играл за сборную Буркина-Фасо с 2006 по 2021 год. В общей сложности Шарль провёл за национальную команду 100 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и шестью голевыми пасами.

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