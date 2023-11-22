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Игроком «Зенита» Алипом интересуется «Манчестер Юнайтед»

Игроком «Зенита» Алипом интересуется «Манчестер Юнайтед»
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Защитником «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипом интересуется английский «Манчестер Юнайтед», сообщает El.kz.

По информации источника, причиной интереса «Манчестер Юнайтед» к Алипу стало успешное выступление сборной Казахстана в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года.

«Красные дьяволы» в последнее время потратили большие деньги на футболистов, однако не все трансферы себя оправдали. Именно поэтому руководство клуба решило купить хорошего защитника за небольшие деньги. Однако казахстанец может сначала перейти в турецкий клуб, который будет посредником. Ведь из-за санкций невозможно отправить деньги из Англии в Россию.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алипа составляет € 2 млн.

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