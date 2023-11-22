Данилкин: если Акинфеева за скобки вынести, то Лантратов — вратарь номер один в России

Защитник тольяттинского «Акрона» Егор Данилкин назвал голкипера «Локомотива» Илью Лантратова лучшим в стране после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Лантратов — лучший после Акинфеева? Да, определённо. Не Сафонов, а именно Лантратов.

Трудно сказать, лучше ли он Акинфеева. Наверное, нет. Игоря нужно как‑то вне рейтинга оставлять условно, как Месси оставляют вне рейтинга. Думаю, если Акинфеева за скобки вынести, то Лантратов — номер один.

Лантратов — очень надёжный голкипер. Сколько я с ним ни играл, не могу вспомнить от него каких‑то ошибок», — сказал Данилкин в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне Лантратов провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов, при этом четырежды сыграв «на ноль». На счету 37‑летнего Акинфеева 16 пропущенных мячей в 14 играх и пять «сухих» матчей.