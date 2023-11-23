Динияр Билялетдинов высказался о снятии очков с «Эвертона»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о снятии очков с английского клуба из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

«Спасаться нужно «Эвертону», и так последнее время они были не в лучшем состоянии. Сейчас минус 10 очков, если есть возможность, нужно будет усилиться зимой. Всё-таки «Эвертон» — это клуб, который не вылетал из английской Премьер-лиги, с почином поздравлять не хочется. Погружение на дно таблицы требует от команды прочного запаса. Необходимо потратить деньги на сильных футболистов, подстраховаться.

Кто из российских футболистов мог бы сейчас усилить «Эвертон»? Да никто. Сейчас и из-за политической ситуации это невозможно, и из-за того, что в Англии не интересуются российским рынком. Да и вообще, мне кажется, у нас сейчас футболисты по стилю игры больше подходят для Испании, Португалии. Силовых, атлетичных футболистов сейчас, к сожалению, маловато», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.