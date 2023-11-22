«ПСЖ» работает над выкупом Рамуша у «Бенфики»

В эти минуты представители «ПСЖ» работают над активацией опции выкупа форварда Гонсалу Рамуша у «Бенфики». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составит около € 65 млн. Ещё € 15 млн могут быть заплачены португальскому клубу в дальнейшем в качестве бонусов. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

На данный момент Рамуш выступает за «ПСЖ» на правах годичной аренды. В текущем сезоне португальский нападающий провёл за парижан 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее соглашение футболиста с «Бенфикой» рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.