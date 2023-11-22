«Челси» интересуется вингером «Наполи» Кварацхелией

Футболист «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заинтересовал лондонский «Челси», сообщает ESPN.

По информации источника, «синие» хотят продолжить соблюдение трансферной концепции, направленной на приобретение молодых футболистов с большим потенциалом. Камнем преткновения может стать стоимость футболиста — € 100 млн. У лондонского клуба после подобного подписания могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Отмечается, что «Наполи» не желает расставаться с одним из лидеров своей команды и ведёт с ним переговоры о продлении контракта.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны мюнхенской «Баварии».