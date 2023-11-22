В «Амкаре» рассматривают Зырянова в качестве нового главного тренера

Российский специалист Константин Зырянов может возглавить «Амкар-Пермь». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, в клубе проявляют конкретный интерес к тренеру. 46-летнему специалисту уже звонили из Перми. Отмечается, что все решения в пермском клубе будут приняты после того, как его президент Валерий Чупраков встретится с губернатором края.

Ранее в «Амкаре» приняли решение не продлевать контракты со всем тренерским штабом во главе с Иваном Черенчиковым. Пермяки завершили первый этап Леон Второй лиги на восьмом месте в турнирной таблице группы Серебро дивизиона «А». Таким образом, команда опустилась в дивизион «Б».

Константин Зырянов ранее покинул пост главного тренера «Черноморца», выступающего в Мелбет Первой лиге.