«Манчестер Сити» отказался отдавать 20-летнего Бобба в аренду «Лацио»

«Манчестер Сити» прошлым летом отказался отдавать 20-летнего норвежского полузащитника Оскара Бобба в аренду в «Лацио». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, помимо римского клуба, англичане отвергли ещё три предложения от других европейских команд.

«Я никогда не планировал уходить из «Сити» на правах аренды. Мои агенты ведут переговоры с клубом о продлении контракта. Было бы здорово провести в Манчестере всю карьеру», — приводит слова Бобба журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Dagbladet.

В текущем сезоне Бобб провёл за «Манчестер Сити» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.