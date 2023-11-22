Моуринью: у «Реала» есть отличный тренер Анчелотти. Зачем им я?

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью высказался о слухах, связывающих его с назначением на пост наставника мадридского «Реала».

«Возвращение в «Реал» на замену Анчелотти? Флорентино Перес очень умён. У «Реала» уже есть суперменеджер, зачем им думать о другом?

Я мадридиста, переживаю за эту команду. Надеюсь, Анчелотти останется в «Реале». Он идеальный тренер для мадридского клуба», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году после работы в «Тоттенхэме». В позапрошлом сезоне тренер выиграл с клубом Лигу конференций, а в прошлом — довёл команду до финала Лиги Европы. Ранее появилась информация о том, что португальский специалист снова может возглавить мадридский «Реал».