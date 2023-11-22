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Капитан 2DROTS Эдамс: хотел бы потренироваться в «Рубине» или ЦСКА

Капитан 2DROTS Эдамс: хотел бы потренироваться в «Рубине» или ЦСКА
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Полузащитник и капитан медийной команды 2DROTS Эдамс Валтер заявил, что хотел бы потренироваться в «Рубине» или ЦСКА.

«Какие планы на будущее? Я хочу потренироваться с командой Российской Премьер-Лиги. Ставлю себе такую цель. И я думаю, что в 2024 году это случится.

Мне бы очень хотелось попробовать себя в «Рубине». Там есть мой товарищ. Это очень близкий мне человек, с ним я общаюсь с 10 лет. И смело могу назвать его одним из лучших своих друзей. И, конечно же, стремлюсь попасть в ЦСКА. Ведь это команда, в чьей академии я был воспитан как футболист», — приводит слова Валтера «Спорт день за днём».

Валтер является воспитанником ЦСКА, откуда отправился в «Строгино 2», но в 2014 году ушёл из команды. Зимой 2016 года присоединился к московскому «Зениту», в котором провёл два года. И уже в 2020 году стал частью 2DROTS.

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