Директор «Эвертона» высказался о 10-очковом наказании команды

Директор английского «Эвертона» Кевин Телвелл высказался о 10-очковом наказании команды.

«Мы объединяемся перед лицом спортивных санкций единственным доступным нам способом. Сосредоточенностью и напряжённой работой по поддержке команды в том, чтобы она выкладывалась на поле в полную силу.

«Эвертон» — особенный футбольный клуб. Он особенный из-за своих людей — наших игроков, персонала и болельщиков.

Мы начинаем предстоящий матч, одержав шесть побед в последних девяти играх во всех турнирах. Команда продемонстрировала усилие, дух товарищества и храбрости, которые присущи этому клубу.

Этот дух остаётся сильным и непоколебимым. Шон и игроки полностью сосредоточены на предстоящей работе.

Мы знаем, что каждый игрок «Эвертона» поддерживает нас. Это никогда не воспринимается как должное, но всегда чрезвычайно ценится. Мы чувствуем силу поддержки и будем продолжать использовать её, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Теллвена пресс-служба клуба.