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«Вильярреал» в дополнительное время обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании

«Вильярреал» в дополнительное время обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании
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«Вильярреал» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, обыграв в дополнительное время клуб из четвёртого дивизиона страны «Самору». Встреча прошла в Заморе на стадионе «Рута де ла Плата» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Самора» открыла счёт в матче на 49-й минуте. Гол в свой актив записал Асьер Эчабуру. «Вильярреал» сравнял счёт на 88-й минуте благодаря голу Хосе Моралеса и перевёл игру в дополнительное время, где на 96-й минуте Моралес забил победный гол в матче и вывел свою команду в 1/16 финала Кубка Испании.

Напомним, ранее «Вильярреал» разгромил «Чиклану» со счётом 5:0.

Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

Кубок Испании . 2-й раунд
22 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Самора
Самора
Окончен
1 : 2
ДВ
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Etxaburu – 49'     1:1 Моралес – 88'     1:2 Моралес – 96'    
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