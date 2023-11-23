«Вильярреал» в дополнительное время обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании
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«Вильярреал» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, обыграв в дополнительное время клуб из четвёртого дивизиона страны «Самору». Встреча прошла в Заморе на стадионе «Рута де ла Плата» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Самора» открыла счёт в матче на 49-й минуте. Гол в свой актив записал Асьер Эчабуру. «Вильярреал» сравнял счёт на 88-й минуте благодаря голу Хосе Моралеса и перевёл игру в дополнительное время, где на 96-й минуте Моралес забил победный гол в матче и вывел свою команду в 1/16 финала Кубка Испании.
Напомним, ранее «Вильярреал» разгромил «Чиклану» со счётом 5:0.
Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.
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