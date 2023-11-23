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Украинец Яремчук испытывает проблемы с адаптацией в «Валенсии»

Украинец Яремчук испытывает проблемы с адаптацией в «Валенсии»
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Украинский нападающий Роман Яремчук испытывает трудности с адаптацией в «Валенсии», сообщает Marca.

По данным источника, на данный момент Яремчук не оправдывает возложенные на него ожидания. Также у него сложности с адаптацией в коллективе и общением с партнёрами по команде. В статье приводится эпизод, как после матча «Валенсии» с «Гранадой» все футболисты, включая тех, кто находился на скамейке запасных, подошли к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Яремчук стал единственным игроком, который сразу отправился в раздевалку.

Тем не менее «Валенсия» пытается помочь Яремчуку адаптироваться и привлекает его к социальным проектам.

Яремчук перешёл в «Валенсию» в сентябре 2023 года на правах аренды из «Брюгге». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2024 года.

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