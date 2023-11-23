Балотелли высказался о неназначенном пенальти в ворота сборной Италии в матче с Украиной

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался о неназначенном пенальти на 93-й минуте на украинском нападающем Михаиле Мудрике в заключительном матче отборочной стадии Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Это определённо пенальти. Это нормально, и мы едем на чемпионат Европы, но давайте задумаемся об одном: если произойдет наоборот, какова будет наша реакция? Это пенальти. Мудрик опередил Кристанте, и это фол этом нет никаких сомнений, несмотря на то, что Доннарумма все равно взял бы удар. Если бы мне не дали такой пенальти, я бы сошёл с ума», — приводит слова Балотелли Tuttomercatoweb.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.

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