Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» по итогам матча Лиги чемпионов

УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» по итогам матча Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» за поведение болельщиков во время матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника «ПСЖ» был оштрафован на € 98 тыс. за использование болельщиками пиротехники, блокировку проходов на стадионе и выбегание на поле. Также стало известно, что стадион парижан будет частично закрыт на один матч условно с испытательным сроком в два года.

«Милан», в свою очередь, оштрафован на € 23 тысячи евро за инциденты с болельщиками и использование пиротехники.

Напомним, сам матч завершился разгромной победой «ПСЖ» со счётом 3:0.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. «Милан», в свою очередь, занимает третье место, набрав пять очков.

Материалы по теме
У «Милана» и «ПСЖ» теперь всё ещё запутаннее. Первые расклады на выход в 1/8 финала ЛЧ
У «Милана» и «ПСЖ» теперь всё ещё запутаннее. Первые расклады на выход в 1/8 финала ЛЧ

Игроки «ПСЖ» отпраздновали вызов Заира-Эмери в сборную Франции

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android