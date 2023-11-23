УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» по итогам матча Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» за поведение болельщиков во время матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника «ПСЖ» был оштрафован на € 98 тыс. за использование болельщиками пиротехники, блокировку проходов на стадионе и выбегание на поле. Также стало известно, что стадион парижан будет частично закрыт на один матч условно с испытательным сроком в два года.

«Милан», в свою очередь, оштрафован на € 23 тысячи евро за инциденты с болельщиками и использование пиротехники.

Напомним, сам матч завершился разгромной победой «ПСЖ» со счётом 3:0.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. «Милан», в свою очередь, занимает третье место, набрав пять очков.

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