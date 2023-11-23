Деку — о трансферных целях «Барселоны» зимой: с травмой Гави возник новый сценарий

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о целях каталонского клуба на зимнее трансферное окно.

«С травмой Гави возник новый сценарий, и мы будем оценивать его в зависимости от того, что мы можем сделать. Мы смотрим, что мы можем сделать в финансовом плане. В январе важные игроки играют за свои команды, и я не думаю, что будет легко подписать такого игрока, который может принести нам что-то на зимнем рынке. Мы осваиваем то, что с нами произошло, смотрим, что у нас есть, и принимаем решение. Во-первых, найти замену Гави невозможно. Во-вторых, привлечение другого игрока будет зависеть от того, что нам больше подходит. Будет ли это один или два игрока (в дополнение к Витору Роке), будет зависеть от экономической маржи», — приводит слова Деку AS.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1) и выбыл до конца сезона.