Невилл: если бы я выбирал тренера «Манчестер Юнайтед», я бы взял Юргена Клоппа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что хотел бы видеть наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа у руля манкунианской команды.

«Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп — гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда. Но Юрген Клопп потрясающий менеджер. Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Клоппа. Но «Ливерпуль», возможно, никогда не позволит ему уйти», — приводит слова Невилла Football365.

Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и клубный чемпионат мира по футболу.