Гаджиев: Карпин справляется со своей работой в сборной России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал работу главного тренера сборной России Валерия Карпина в уходящем 2023 году.

«Давать оценку результатам сборной России нельзя, потому что нет определённых критериев. Правильно, что искали варианты международных встреч. Сборная России жива. Очень хорошо, что у игроков по сравнению с матчами с Киргизией и Таджикистаном поменялось отношение к таким играм. В последних встречах ребята полностью выкладывались на поле.

Справляется ли Карпин со своей работой в сборной? Если мы говорим о том, что футболисты отдаются на поле, значит, Карпину удалось замотивировать футболистов. Сдвиг есть, Карпин справляется со своей работой», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В этом году национальная команда провела восемь товарищеских матчей: в трёх играх добилась победы (с Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0)), четыре раза сыграла вничью (с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2)) и один раз проиграла (Египту U23 (1:2)).